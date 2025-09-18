Il conduttore di Striscia la notizia Enzo Iaccehhti su Instagram su Eyal Mizrah | Uomo provocatorio e bugiardo

« «Su Instagram si parla solo di me », così ha iniziato Enzo Iacchetti nel video in cui ha commentato il durissimo scontro con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, a È sempre Cartabianca durante un talk sulla situazione nella Striscia di Gaza. Il volto storico di Striscia la notizia non si è pentito della sua reazione: « Avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare Cartabianca stasera direi esattamente tutte le parole che ho detto, dalla prima all’ultima ». Sotto il post, l’attore scrive un messaggio chiaro e diretto: « Palestina libera! ». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il conduttore di Striscia la notizia, Enzo Iaccehhti, su Instagram su Eyal Mizrah: «Uomo provocatorio e bugiardo»

In questa notizia si parla di: conduttore - striscia

Invitare il conduttore di Striscia la Notizia a parlare del conflitto israelo-palestinese, cioè di uno dei temi più complicati e infuocati dell'universo, finisce per produrre una scena adatta a un servizio di Striscia la Notizia. Il giro è completo e si sprofonda un altro po' - X Vai su X

Duro confronto tra il conduttore di Striscia e il presidente di Amici d'Israele. Corona: "Non inviti più gente come lui". Da FQmagazine.it - facebook.com Vai su Facebook

Enzo Iacchetti accusato di essere fascista esplode: «St***nzo». Scontro infuocato dopo aver denunciato il genocidio a Gaza; Enzo Iacchetti, lo scontro con Gianni Morandi e il retroscena su Maddalena Corvaglia: “Non credevo che mi amasse”; Tanti auguri a Enzo Iacchetti, da 30 anni a , conduttore da record insieme a Ezio Greggio.

Enzo Iacchetti e l’ipocrisia degli attori, conduttori e vips. Ora che c’è da protestare davvero dove siete? O in realtà siete solo degli influencer? - A parte il fatto che mi fa specie che l'unico che in uno studio Mediaset prende a male parole ... Scrive mowmag.com

Enzo Iacchetti perde le staffe in diretta a "È sempre Carta Bianca": Berlinguer ferma tutto - Dopo le parole di Iacchetti, subito è arrivata la riposta di Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, e da lì i toni si sono accesi. Riporta notizie.it