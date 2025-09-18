Il Comune presenta le attività per i ragazzi

Sassoferrato diventa sempre più un borgo per ragazzi, anche grazie alla riqualificazione del palazzo della ex Pretura che sarà sede della biblioteca e polo polifunzionale. L’Amministrazione Comunale, proprio in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, ha voluto presentare a cittadinanza e famiglie l’offerta di attività educativoricreative del Comune. Dunque le attività della biblioteca comunale; teatro ragazzi centro per famiglie, centro didattico-ricreativo. e molto altro. Dai piccolissimi agli adolescenti per garantire serenità, far sviluppare il senso di socialità e per consentire ai ragazzi di esprimere al meglio se stessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Comune presenta le attività per i ragazzi

