Il colpo della Juve è pazzesco si chiude a gennaio per 30 milioni
La Juve è intenzionata a mettere a segno un colpo pazzesco già a gennaio: con 30 milioni si chiude, tifosi in visibilio. Dopo la super rimonta di sabato la Juve di Igor Tudor è riuscita a rimettere in piedi un’altra gara che sembrava perduta. Contro l’Inter i bianconeri hanno messo a segno due reti nel finale, rimontando da 2-3 a 4-3: stavolta Locatelli e compagni hanno siglato due gol nei minuti di recupero, recuperando il doppio svantaggio nei confronti del Borussia Dortmund (da 2-4 a 4-4). L’allenatore croato sembra essere riuscito a infondere nel gruppo alcune caratteristiche che fanno parte da sempre dell’identità juventina, ovvero la grinta, il carattere e la voglia di non mollare mai. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: colpo - juve
Juve, il nuovo affare arriva dalla Bundesliga: colpo da 45 milioni
Sorpresa Juve, colpo dal Chelsea: 23 milioni per Sterling
Sancho Juve, clamoroso ennesimo colpo di scena! Si registra una frenata improvvisa a causa di alcune valutazioni tecniche: quell’impatto rende scettica la dirigenza e non solo…
Rocchi: “Gol Adzic in Juve-Inter regolare, no falli evidenti. Il colpo al volto lo giudico così” - X Vai su X
Tuttosport - La Juventus pensa a Bernardo Silva: 'colpo alla De Bruyne' - facebook.com Vai su Facebook
Colpo Juve dell’ultima ora: lo hanno bocciato - E in casa Juventus la situazione appare bollente sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. Come scrive calciomercato.it
Juve, strada tracciata: prossimo colpo deciso dopo Kolo Muani - Il club torinese si prepara agli acquisti decisivi per l’inizio della stagione: dopo l’attaccante, un altro affare imprescindibile per la squadra di Tudor A Ferragosto, a due settimane dalla fine del ... Si legge su calciomercato.it