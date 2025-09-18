Il colpo della Juve è pazzesco si chiude a gennaio per 30 milioni

La Juve è intenzionata a mettere a segno un colpo pazzesco già a gennaio: con 30 milioni si chiude, tifosi in visibilio. Dopo la super rimonta di sabato la Juve di Igor Tudor è riuscita a rimettere in piedi un’altra gara che sembrava perduta. Contro l’Inter i bianconeri hanno messo a segno due reti nel finale, rimontando da 2-3 a 4-3: stavolta Locatelli e compagni hanno siglato due gol nei minuti di recupero, recuperando il doppio svantaggio nei confronti del Borussia Dortmund (da 2-4 a 4-4). L’allenatore croato sembra essere riuscito a infondere nel gruppo alcune caratteristiche che fanno parte da sempre dell’identità juventina, ovvero la grinta, il carattere e la voglia di non mollare mai. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

