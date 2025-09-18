Il Cnddu | Garantire subito l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità grave a Palermo

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani esprime profonda preoccupazione in merito alle gravi criticità registrate nelle scuole di Palermo e provincia relativamente al servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità grave."L’anno scolastico -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cnddu - garantire

Riforma maturità, il CNDDU: “La scuola non deve mai trasformarsi in un tribunale. Occorre garantire allo studente la possibilità di esprimere anche il proprio disagio”

Tragica scomparsa del docente a Napoli, CNDDU: ‘Garantire nuove tutele previdenziali per gli insegnanti’

Cerca Video su questo argomento: Cnddu Garantire Subito L8217assistenza