Il City è favorito sul Napoli ma De Bruyne potrebbe far rispettare la regola dell’ex Tuttosport

Ilnapolista.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli torna in Champions e lo fa col botto affrontando questa sera la formazione di Guardiola. Tuttosport in un pezzo di analisi sulle statistiche di Manchester City-Napoli e le quote relative alla gara di Champions di questa sera, sottolinea come i pronostici vadano tutti a favore dei padroni di casa, ma ricorda anche la regola dell’ex. “Il ritorno del Napoli in Champions League parte dunque da Manchester contro la formazione di Guardiola che ha iniziato la stagione a corrente alternata. Una vittoria all’esordio in Premier League contro i Wolves a cui hanno però fatto seguito 2 ko contro Tottenham prima e Brighton poi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il city 232 favorito sul napoli ma de bruyne potrebbe far rispettare la regola dell8217ex tuttosport

© Ilnapolista.it - Il City è favorito sul Napoli, ma De Bruyne potrebbe far rispettare la regola dell’ex (Tuttosport)

In questa notizia si parla di: city - favorito

Kostic titolare in Juve Manchester City? Il serbo parte favorito su quel compagno di squadra: le ultimissime

Juventus-Manchester City: si gioca il primato | Guardiola favorito nelle quote

Pronostico Manchester City-Napoli per De Bruyne c' è il derby contro Guardiola | le quote del match; Napoli Di Canio è sicuro | Deve vincere un altro scudetto Conte in Champions? Rispetto al passato…; Calzona | De Bruyne il top Con questo mercato il Napoli di Conte è favorito.

city 232 favorito napoliIl City &#232; favorito sul Napoli, ma De Bruyne potrebbe far rispettare la regola dell’ex (Tuttosport) - Il Napoli ha qualche carta da giocare questa sera in Champions, Hojlund potrebbe sentire ancora la rivalità con i cugini del City ... Secondo ilnapolista.it

city 232 favorito napoliIl pronostico di Manchester City-Napoli: per le quote inglesi favoriti ma... - C’era una sola probabilità su 32 che il Napoli prendesse come avversario il Manchester City (36 le squadre che hanno preso parte al sorteggio della fase campionato della Champ ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: City 232 Favorito Napoli