Il Cio visita il Villaggio Olimpico | Complimenti Italia
AGI - Essere qui in questa bellissima venue mi sta facendo venir voglia di essere un' atleta degli sport invernali. Complimenti a Milano Cortina, alle autorità locali e a tutti. Non vediamo l'ora di essere qui di nuovo a e vederlo con le bandiere dei vari Paesi. Poche parole, ma un grande entusiasmo quello espresso dalla presidente del Cio Kirsty Coventry che questa mattina ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano. Ad accompagnarla una delegazione del Cio composta, tra gli altri, da Federica Pellegrini, leggenda del nuoto, Valentina Marchei, ex pattinatrice artistica su ghiaccio, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente presidente e ceo di Fondazione Milano Cortina 2026 e Christophe Dubi, direttore esecutivo del Cio. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: visita - villaggio
Parisi, dal villaggio di Ostuni alla guida mondiale dei ?Sos?, in visita a quella che è stata la sua casa
Milano-Cortina 2026, Malagò: "Cio in visita al villaggio olimpico, sono entusiasti"
Coventry in visita al Villaggio Olimpico: “Congratulazioni Milano Cortina”. Malagò: “Eredità per l’Italia”
TUTTA LA MAGIA DEL NATALE DI AREZZO Da sabato 15 novembre visita il Villaggio Tirolese 2025 La meraviglia del Natale torna ad Arezzo. Dal 15 novembre al 28 dicembre 2025 tornano i Mercatini di Natale Arezzo Nella meravigliosa location di Pi - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina 2026, il Cio promuove il Villaggio; Milano, il CIO visita il Villaggio Olimpico; Milano-Cortina 2026, Malagò: Cio in visita al villaggio olimpico, sono entusiasti.
Il Cio visita il Villaggio Olimpico: "Complimenti Italia" - Essere qui in questa bellissima venue mi sta facendo venir voglia di essere un'atleta degli sport invernali. Scrive msn.com
Villaggio olimpico, sopralluogo del Cio - In attesa dei 1400 atleti che faranno base in questi spazi, arriva in visita ufficiale la presidente del comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry, ... Segnala rainews.it