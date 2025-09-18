Il Cio visita il Villaggio Olimpico | Complimenti Italia

AGI - Essere qui in questa bellissima venue mi sta facendo venir voglia di essere un' atleta degli sport invernali. Complimenti a Milano Cortina, alle autorità locali e a tutti. Non vediamo l'ora di essere qui di nuovo a e vederlo con le bandiere dei vari Paesi. Poche parole, ma un grande entusiasmo quello espresso dalla presidente del Cio Kirsty Coventry che questa mattina ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano. Ad accompagnarla una delegazione del Cio composta, tra gli altri, da Federica Pellegrini, leggenda del nuoto, Valentina Marchei, ex pattinatrice artistica su ghiaccio, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente presidente e ceo di Fondazione Milano Cortina 2026 e Christophe Dubi, direttore esecutivo del Cio. 🔗 Leggi su Agi.it

