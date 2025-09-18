Il centro storico di San Giovanni trasformato in un set cinematografico si gira una nuova serie di Rai 2

Nella giornata di mercoledì (17 settembre) il centro storico di San Giovanni in Marignano si è trasformato in un set cinematografico. Nel Granaio dei Malatesta è arrivata la troupe di Cagnaz, una nuova serie prodotta da Garbo e Rai2, realizzata con il sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. 🔗 Leggi su Riminitoday.it