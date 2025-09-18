Il centro direzionale Nuovaluce ospita un incontro su Pnrr e sull’uso della piattaforma ReGis
Si è tenuto presso la sala conferenze del centro direzionale “Nuovaluce” della Città Metropolitana di Catania un incontro con i Comuni delle Province di Catania e Ragusa, organizzato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania in collaborazione con la Prefettura di Catania, l’Ispettorato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Torna in funzione la fontana all'ingresso del Centro direzionale Nuovaluce.
