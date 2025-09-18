Il centro direzionale Nuovaluce ospita un incontro su Pnrr e sull’uso della piattaforma ReGis
Si è tenuto presso la sala conferenze del centro direzionale “Nuovaluce” della Città Metropolitana di Catania un incontro con i Comuni delle Province di Catania e Ragusa, organizzato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania in collaborazione con la Prefettura di Catania, l’Ispettorato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: centro - direzionale
Aggressione al Centro Direzionale, vittima un collaboratore di Severino Nappi: “Segnale grave del degrado in città”
Incendio al Centro Direzionale, fiamme vicino mercato ortofrutticolo: nube nera avvolge la zona
Incendio al Centro Direzionale, fiamme vicino mercato ortofrutticolo: nube nera avvolge la zona
Ha sollevato polemiche un’offerta di lavoro senza regolare contratto che arriva da un bar del Centro Direzionale di #Napoli: 3 euro l’ora per lavorare dalle 7 alle 17 ogni giorno. 150 euro al mese. A denunciare il caso di lavoro sottopagato il parlamentare Franc - X Vai su X
Turni di 10 ore al giorno per 150 euro a settimana L’offerta di lavoro della vergogna in un bar del Centro Direzionale di Napoli: https://fanpa.ge/gAjA8 - facebook.com Vai su Facebook
Il centro direzionale Nuovaluce ospita un incontro su Pnrr e sull'uso della piattaforma ReGis; Il centro direzionale Nuovaluce ospita un incontro su Pnrr e sull’uso della piattaforma ReGis; Abbandono di rifiuti, 2830 verbali in 8 mesi a Catania.
In fiamme i piani alti di un grattacielo al Centro Direzionale di Napoli - 30, un violento incendio ha avvolto i piani alti di un grattacielo dell’isola G1 del Centro Direzionale, a ... Come scrive tg24.sky.it