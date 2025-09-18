Il centro di accoglienza per migranti di Casalotti non aprirà | esulta la destra ma anche il Pd

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dopo aver raccolto le istanze dei residenti, preoccupati per la vicinanza alla scuola e all'altro Centro di accoglienza già attivo e che ospita fino a 400 persone, e grazie all'interessamento del sindaco Roberto Gualtieri e all'interlocuzione con il prefetto di Roma Lamberto Giannini, si è giunti a questa conclusione", ha dichiarato la presidente del Municioio XIII, Sabrina Giuseppetti, Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Centro Accoglienza a Casalotti, continua la mobilitazione dei cittadini; Casalotti contro i migranti, proteste a Roma per il nuovo centro di accoglienza; Casalotti, periferia nordovest di Roma, non può sostenere un secondo centro di accoglienza per i migranti, meglio impegnarsi a integrare il primo. L'immobile contestato deve essere restituito ai Francescani dell'Immacolata (S.Cavalleri).

Roma, Presidente Mun.XIII: Centro accoglienza Casalotti non apre - (askanews) – Il Centro di Accoglienza Straordinaria previsto a Casalotti e che aveva suscitato le preoccupazioni dei cittadini non si aprirà. Scrive askanews.it

La manifestazione contro il CAS vicino alla scuola: "Tuteliamo bambini e famiglie" - A Casalotti è andata in scena un nuovo appuntamento organizzato dal comitato Casalotti Nostra per opporsi alla realizzazione del nuovo centro d'accoglienza straordinaria nel quartiere del tredicesimo ... Come scrive romatoday.it

