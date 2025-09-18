Il centro di accoglienza per migranti di Casalotti non aprirà | esulta la destra ma anche il Pd

"Dopo aver raccolto le istanze dei residenti, preoccupati per la vicinanza alla scuola e all'altro Centro di accoglienza già attivo e che ospita fino a 400 persone, e grazie all'interessamento del sindaco Roberto Gualtieri e all'interlocuzione con il prefetto di Roma Lamberto Giannini, si è giunti a questa conclusione", ha dichiarato la presidente del Municioio XIII, Sabrina Giuseppetti, Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it