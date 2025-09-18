Il centro da passeggiare il porto e la Lanterna Emozioni senza fine
Un viaggio nella storia di Genova, la 'Superba'. Il Salone può rappresentare un volano turistico davvero importante per una città che, negli ultimi anni, è cresciuta sotto il profilo dell'accoglienza e che è divenuta una delle 'capitali europee' tra le più apprezzate. Merito del crocierismo, dei catalizzatori di pubblico come l'Acquario e Galata, ma anche per l'appeal che il porto antico sa regalare alle famiglie in termini di relax e divertimento per grandi e piccoli. E poi ci sono le meraviglie del centro storico con il 'faro' di Palazzo Ducale che richiama turisti appassionati d'arte con le sue stupende mostre.
A Diano Marina (Imperia) non si può passeggiare nelle vie del centro in costume da bagno
Passeggiare nel centro storico di #Gubbio significa scoprire alcuni tratti unici della tradizione umbra, come l'arte della balestra, il culto di Sant'Ubaldo, il folklore legato alla festa dei ceri. Raggiungi Perugia o Fossato in treno e prosegui in bus fino al centro stori
La lanterna, simbolo di Genova e del porto; Ti porto alla Lanterna, la visita guidata speciale; Inaugurata la nuova passeggiata verso la Lanterna. Il complesso monumentale che guarda al 2028 con The Sustainable Herit@Ge.
Un centinaio di nuove case e centro abitato pedonabile: ecco Porto Rotondo 2 - Olbia Un mese e mezzo dopo l'approvazione del progetto da 20 mila metri cubi di cemento e mattoni per completare il piano particolareggiato, a Porto Rotondo la polemica ancora cova sotto la cenere.