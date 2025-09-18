Un viaggio nella storia di Genova, la ’Superba’. Il Salone può rappresentare un volano turistico davvero importante per una città che, negli ultimi anni, è cresciuta sotto il profilo dell’accoglienza e che è divenuta una delle ’capitali europee’ tra le più apprezzate. Merito del crocierismo, dei catalizzatori di pubblico come l’Acquario e Galata, ma anche per l’appeal che il porto antico sa regalare alle famiglie in termini di relax e divertimento per grandi e piccoli. E poi ci sono le meraviglie del centro storico con il ’faro’ di Palazzo Ducale che richiama turisti appassionati d’arte con le sue stupende mostre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il centro da passeggiare il porto e la Lanterna. Emozioni senza fine