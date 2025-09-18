Il caso in tribunale Randagi stalli e staffette Affari sui cani abbandonati

di Stefano Brogioni FIRENZE In una casa alla Rufina ospitavano una ventina di cani, tra cuccioli ed esemplari adulti. Ma oltre a un processo per maltrattamenti agli animali, a carico di due donne, sullo sfondo di questa storia approdata dinanzi al tribunale di Firenze c’è una zona grigia di un mercato di animali abbandonati. Sono randagi da salvare, ma che dall’esigenza morale e sociale di strapparli dalla strada, diventano una forma di business, seppur ’povero’, in assenza però di condizioni adeguate. I fatti contestati alle due donne (difese dagli avvocati Elisa Baldocci ed Eleonora Cassi) “esplosero“ nel maggio dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso in tribunale. Randagi, stalli e staffette. Affari sui cani abbandonati

In questa notizia si parla di: caso - tribunale

Il caso Hotel Villa Maria. Il tribunale ha revocato il sequestro conservativo

Difesa UE, scontro istituzionale su SAFE: il Parlamento porta il caso in tribunale

Mario Paciolla, il Tribunale di Roma archivia il caso. I famigliari: “Non si è suicidato, ora lotteremo per la verità”

Titolare un articolo «L’ebreo» seguito da un nome è diritto di cronaca o antisemitismo? Non è una domanda retorica, ma il cuore di una recente ordinanza del Tribunale di Milano sul caso che ha visto contrapposti un noto intellettuale e il direttore di una testata - X Vai su X

Il caso è sotto l’attenzione del Tribunale dei Minori, che ha affidato il giovane ai servizi sociali e aperto un fascicolo per individuare i responsabili - facebook.com Vai su Facebook

Il caso in tribunale. Randagi, stalli e staffette. Affari sui cani abbandonati; Recupero gatti randagi, «Continuo aumento di richieste, servono volontari e disponibilità per stalli»; Allarme cani randagi, gli animalisti: Non abbiamo più fondi per salvarli dalla strada.

Il caso in tribunale. Randagi, stalli e staffette. Affari sui cani abbandonati - Venti animali ammassati in una stanza, due donne accusate di maltrattamenti. lanazione.it scrive

Caso Almasri, il tribunale dei ministri ha rifiutato l'audizione di Mantovano - Giorgia Meloni, nella serata di ieri, ha reso pubblico un comunicato di fuoco con il quale ha informato dell'archiviazione della sua posizione sul caso Almasri e della deduzione che, al contrario, i ... Scrive ilgiornale.it