Il cardinale Muller contro la propaganda Lgbt | L’omosessualità un peccato mortale
“La linea della dottrina della Chiesa è molto chiara: gli atti omosessuali sono un peccato mortale e per questo si deve rifiutare questa politica, che alcuni fanno, entrando nella Porta Santa per fare la propaganda per sé stessi e non per ricevere la penitenza con un cambio di vita”. Sono le parole del cardinale tedesco Gerhard Ludwig Mueller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Belmonte del Sannio, piccolo centro del Molise. Il teologo ed esponente dell’ ala conservatrice del collegio cardinalizio – in forte contrasto in passato con Papa Francesco – torna a ribadire la sua posizione: “Dio ha benedetto, secondo il Libro della Genesi, il matrimonio tra uomo e donna, non si può benedire il peccato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cardinale - muller
