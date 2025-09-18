Il cane accompagna i soccorritori a prendere il suo guinzaglio prima di uscire dalla casa in fiamme | il video virale

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incendio ad Aurora, negli Stati Uniti, il cane Oakley ha guidato i soccorritori al suo guinzaglio prima di uscire dalla casa in fiamme. Il video registrato dalla bodycam degli agenti è diventato virale, commuovendo migliaia di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

