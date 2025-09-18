Il candidato Governatore Fico in Irpinia con Sarracino e De Luca
Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 20 settembre, alle ore 17:30 in Piazza San Bartoli a Montella, la Festa de l’Unità 2025 organizzata dal Circolo del Partito Democratico. Il tema sono le “Aree interne e sviluppo locale”. Tra gli ospiti Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per il Campo Largo ed ex presidente della Camera dei Deputati. Si tratta della prima tappa in Irpinia di Fico da candidato Governatore. Ad intervenire il presidente della Provincia e sindaco di Montella Rizieri Buonopane e del candidato unitario alla segreteria regionale Pd il deputato Piero D e Luca. T ra gli ospiti anche Marco Sarracino, depututato e compomente della segreteria neazionale Pd, delegato nazionale alla Coesione territoriale, Sud e aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
