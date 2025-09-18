Il candidato Governatore Fico in Irpinia con Sarracino e De Luca

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 20 settembre, alle ore 17:30 in Piazza San Bartoli a Montella, la Festa de l’Unità 2025 organizzata dal Circolo del Partito Democratico. Il tema sono le “Aree interne e sviluppo locale”. Tra gli ospiti Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per il Campo Largo ed ex presidente della Camera dei Deputati. Si tratta della prima tappa in Irpinia di Fico da candidato Governatore. Ad intervenire il presidente della Provincia e sindaco di Montella Rizieri Buonopane e del candidato unitario alla segreteria regionale Pd il deputato Piero D e Luca. T ra gli ospiti anche Marco Sarracino, depututato e compomente della segreteria neazionale Pd, delegato nazionale alla Coesione territoriale, Sud e aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il candidato governatore fico in irpinia con sarracino e de luca

© Anteprima24.it - Il candidato Governatore Fico in Irpinia con Sarracino e De Luca

In questa notizia si parla di: candidato - governatore

Massimo Bitonci e il candidato governatore ideale: «Non ci si inventa, servono preparazione e magari aver fatto il sindaco»

Incontro De Luca-Schlein, sì a Roberto Fico candidato regione Campania di PD e M5s, ma il governatore: "Si segua il mio programma"

Elezioni regionali, clamoroso: Matteo Ricci indagato. Il candidato governatore del centrosinistra: «Amareggiato per i tempi ma sono tranquillo»

Regionali, Fico sceglie il Cilento per la prima uscita pubblica: Massima attenzione alle aree interne; Piero De Luca sarà segretario Pd Campania. E Roberto Fico candidato alle Regionali con la benedizione dello sceriffo; Regionali, Fico non smentisce la candidatura: «Lavoriamo alla definizione del campo largo».

candidato governatore fico irpiniaA Montella prima uscita in Irpinia di Roberto Fico da candidato presidente - Montella si prepara ad accogliere un appuntamento politico di grande rilievo: sabato 20 settembre, alle ore 17:30 in Piazza San Bartoli, si terrà la Festa de l’Unità 2025 organizzata dal Circolo del P ... irpinianews.it scrive

candidato governatore fico irpiniaFico candidato alla Regione, a Napoli una “delegazione” dei Cinquestelle irpini - NAPOLI– Una delegazione irpina a Napoli per la presentazine di Roberto Fico alla guida della Regione Campania. Lo riporta irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Candidato Governatore Fico Irpinia