BARGA Il Cancellone a Barga è innanzitutto un luogo un piccolo angolo di Barga, dove è presente un grosso cancello che un tempo immetteva nella proprietà di Palazzo Gherardi ed oggi nel complesso scolastico e nelle attività di Villa Gherardi. Ma a Barga, per tanti ragazzini cresciuti a pane e pallone, è anche tanto altro. Qui c’è ancora il campetto in terra battuta che ha ospitato sfide su sfide, che ha tenuto fuori casa per pomeriggio interi tante giovani generazioni che vi si sono susseguite giocando per i colori rossoblù. I colori della squadra del Cancellone. Qui oggi si tiene ancora il Torneo del Cancellone, ma il nucleo storico di tutto questo nacque ben sessant’anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il “Cancellone“ festeggia 60 anni. Quante partite e tornei a calcio