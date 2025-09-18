Il cambiamento climatico apre le porte alla rotta artica cinese?

Formiche.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave portacontainer cinese sta per salpare lungo la costa settentrionale russa con destinazione Europa, in un test che unisce ambizioni commerciali e rischi ambientali. Il cargo Istanbul Bridge partirà il 20 settembre dal porto cinese di Ningbo-Zhoushan diretto a Felixstowe, nel Regno Unito, in un viaggio di diciotto giorni attraverso la cosiddetta “North Sea Route”. Ma il viaggio non è fine a sé stesso, come gli altri già avvenuti in precedenza; esso mira bensì ad inaugurare un servizio regolare di transito Asia ed Europa. “L’Artico si sta aprendo”, osserva per Politico Malte Humpert, senior fellow e fondatore dell’Arctic Institute di Washington, “vent’anni fa era ghiacciato, oggi invece qualcosa si sta schiudendo e c’è interesse. 🔗 Leggi su Formiche.net

il cambiamento climatico apre le porte alla rotta artica cinese

© Formiche.net - Il cambiamento climatico apre le porte alla rotta artica cinese?

In questa notizia si parla di: cambiamento - climatico

Abiti refrigeranti: la risposta della moda al cambiamento climatico, che presto indosseremo tutti

Il cambiamento climatico non è causato dalla CO2: parola di 1900 esimi scienziati

Dal 5 luglio si potrà fare il bagno nella Senna: “Ci stiamo adattando al cambiamento climatico”

L’inverdimento dell’Antartide; Lezioni aperte nell'ambito dell'insegnamento Cambiamenti climatici; Dal rischio al futuro: mango e avocado, in Sicilia il clima apre le porte alla frutta tropicale.

cambiamento climatico apre porteIl cambiamento climatico apre le porte alla rotta artica cinese? - Zhoushan verso Felixstowe attraverso la Rotta del Mare del Nord, in quello che per Pechino è un ... Secondo formiche.net

Cambiamento climatico, come far capire alle persone i costi dell'inazione? - Il cambiamento climatico continua a dispiegare i suoi effetti, non solo sul meteo, ma anche su prezzi, salari, risorse pubbliche. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Cambiamento Climatico Apre Porte