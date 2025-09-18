Il cambiamento climatico apre le porte alla rotta artica cinese?
Una nave portacontainer cinese sta per salpare lungo la costa settentrionale russa con destinazione Europa, in un test che unisce ambizioni commerciali e rischi ambientali. Il cargo Istanbul Bridge partirà il 20 settembre dal porto cinese di Ningbo-Zhoushan diretto a Felixstowe, nel Regno Unito, in un viaggio di diciotto giorni attraverso la cosiddetta “North Sea Route”. Ma il viaggio non è fine a sé stesso, come gli altri già avvenuti in precedenza; esso mira bensì ad inaugurare un servizio regolare di transito Asia ed Europa. “L’Artico si sta aprendo”, osserva per Politico Malte Humpert, senior fellow e fondatore dell’Arctic Institute di Washington, “vent’anni fa era ghiacciato, oggi invece qualcosa si sta schiudendo e c’è interesse. 🔗 Leggi su Formiche.net
