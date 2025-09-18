Il buon vicinato fa festa Kermesse in Contrada delle Trove con mostre maraffone e ‘ligaza’

La voglia di far festa coinvolge ancora una volta gli abitanti della cosiddetta Contrada delle Trove (via Sacchi, via Chiaramonti, via Uberti) che propongono alla città intera, e a chiunque voglia condividere il desiderio di accendere rapporti di scambio e buon vicinato, quattro giorni di iniziative tra oggi il 5 ottobre. Festa di strada organizzata con le risorse che ciascun abitante ha ritenuto di mettere a disposizione per una convivialità dove c’è spazio per la pulizia delle strade, per due mostre, musica, un torneo di maraffone, due conferenze, un mercatino, proiezioni, la ligaza della Contrada e il cibo in strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

