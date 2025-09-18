Il brutto gioco di parole e pallottole

Esiste un legame tra parole e pallottole? Dopo l'assassinio di Charlie Kirk la domanda è tornata ad assumere una pesante drammaticità. C'è una relazione tra il linguaggio del discorso pubblico e il funesto ricorso all'omicidio politico? Ebbene, se c'è un Paese al mondo che può esibire le prove di tale perverso legame è proprio l'Italia. Nei giorni scorsi si è polemizzato con chi ha richiamato alla memoria le Br e i terribili anni Settanta del nostro Novecento. Ma perché mai? Se è vero che la storia è sempre maestra di vita, tenerla a mente ancora oggi può servire ad evitare altre tragedie. Sappiamo tutti, infatti, che la violenza di quegli anni non nacque dal nulla: che le pallottole furono la delirante conseguenza di parole che presero piede in una parte del mondo politico, sindacale, giovanile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

