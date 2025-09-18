Il brivido di sopravvivere agli squali in the shallows su hulu
Il film di successo sul tema degli squali, The Shallows, ha recentemente riconquistato l’attenzione del pubblico grazie alla sua presenza nelle piattaforme di streaming. Diretto da Jaume Collet-Serra e scritto da Anthony Jaswinski, questo thriller di sopravvivenza del 2016 narra la storia di una studentessa di medicina che si trova intrappolata a soli 200 metri dalla costa, costretta a mettere in campo ingegno e determinazione per affrontare un attacco di un grande squalo bianco. recupero e posizione nelle classifiche streaming. la risalita nel ranking digitale. Dopo quasi nove anni dalla sua uscita, The Shallows è tornato in auge sui servizi di streaming, raggiungendo il 12° posto nella classifica dei film più visti su Hulu negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: brivido - sopravvivere
