Il Bradipo e la Carpa | lo spettacolo che unisce sport storia e letteratura nelle scuole italiane

In tournée dal 2019 in Italia e all’estero, “Il Bradipo e la Carpa”, spettacolo di Compagnia Carnevale, porta nelle scuole uno spettacolo teatrale che intreccia sport, storia e letteratura. Vincitore di prestigiosi premi nazionali, lo spettacolo si rivolge agli studenti delle medie e superiori, con la possibilità di ospitare lo spettacolo nel proprio istituto scolastico. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it