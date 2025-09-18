L’omicidio di Nada Cella ruota tutto intorno alla scena del crimine. Sangue, oggetti spostati o mancanti, un bottone. Probabilmente a metà ottobre ci sarà la requisitoria e quindi le battute finali, ma al momento più che guardare al futuro si sta esaminando nuovamente e certosinamente il passato. È il 6 maggio 1996, un sabato. Nada Cella è però nell’ufficio dello studio Soracco di Chiavari, dove lavora. Poco prima delle 9 un killer la uccide con un’arma mai identificata. Ma dopo quasi quaranta anni c’è stata una nuova indagine e un iter giudiziario. Il processo vede imputata per l’omicidio Anna Lucia Cecere, mentre il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro di Cella, è alla sbarra per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il bottone, la spillatrice, i soccorsi: la morte di Nada Cella resta un mistero