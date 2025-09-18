Il Bodo Glimt segna grazie a un calciatore che entra in campo tutto solo a palla in gioco | la regola

Fanpage.it | 18 set 2025

Il gol del pareggio del BodoGlimt al 90' della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga ha fatto sorgere in qualcuno il dubbio che non fosse regolare, ma il regolamento parla chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

bodo glimt segna grazieIl Bodo/Glimt segna grazie a un calciatore che entra in campo tutto solo a palla in gioco: la regola - Il gol del pareggio del Bodo/Glimt al 90' della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga ha fatto sorgere in qualcuno il dubbio che non fosse regolare ... Si legge su fanpage.it

