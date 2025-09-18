N essuna passerella o flash: solo un cavalletto, un pennello e Kate Moss pronta a posare nuda per Lucian Freud nel piccolo studio londinese di Holland Park. Siamo nei primi anni 2000 e così comincia Moss & Freud: il biopic – diretto dal regista premio Oscar James Lucas – che racconta l’amicizia fuori dal comune tra la supermodella Kate Moss e il celebre artista britannico Lucian Freud, oggi scomparso, nipote del grande psicoanalista Sigmund Freud. Lo stile di Kate Moss. guarda le foto Due mondi lontani che – durante i nove mesi di posa per il Naked Portrait 2002 di Kate Moss – scoprono di avere molti molti punti in comune. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il biopic sulla supermodella e il celebre pittore, diretto da James Lucas, arriva in anteprima mondiale al BFI London Film Festival