Il bimbo si sporge troppo dalla finestra e precipita nel vuoto

18 set 2025

Un volo nel vuoto di quattro metri e poi l’impatto violento col suolo: è quanto successo ieri, mercoledì 17 settembre, a un bambino di 6 anni a Tuenetto, frazione di Predaia. Il piccolo, forse sporgendosi in maniera eccessiva, è caduto dalla finestra posta al primo piano della casa in cui vive. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

