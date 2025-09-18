Il Belcanto del Sol Levante Voci giapponesi in scena
" Belcanto al Sol Levante " è la masterclass in canto lirico organizzata dall’associazione WunderKammer Orchestra e frequentata da giovani artisti giapponesi. Il concerto finale si terrà domani alle 16 al Giardino di Santa Maria (Villa Vismara Currò). Docente e accompagnatore al pianoforte il Maestro Luca Goria, specialista della prassi esecutiva di un repertorio vocale in cui si coniugano parola cantata e drammaturgia. Sei, i giovani talenti che si esibiranno: Chiharu Abe mezzosoprano, He Yue soprano, Kazuki Miyoshi tenore, Naoaki Kishida tenore, Naoka Doi soprano, Sho Yoshimoto soprano. Durante la masterclass i giovani artisti giapponesi sotto la guida del Maestro Goria sviluppano tecnica e stile secondo le regole del "belcanto italiano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
