Sono tempi duri per l’economia: le crisi geopolitiche in atto, le guerre e i dazi sembrano influire sulla crescita anche di settori che sembrano intoccabili (come quelli del lusso). Questo non sembra essere un problema, però, per il beauty italiano. Infatti, secondo l’indagine congiunturale del Centro Studi di Cosmetica Italia, il fatturato totale del settore cosmetico toccherà i 17,4 miliardi di euro a fine anno. Con un risultato del +5,1% rispetto al 2024 e in linea con la crescita media annua degli ultimi 10 anni. Mentre le esportazioni si confermano un forte traino e, con un valore stimato di 8,5 miliardi di euro (+7% rispetto al 2024), sono circa la metà delle vendite complessive. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il beauty italiano continua a crescere (nonostante la situazione geopolitica)