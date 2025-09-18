Il beauty italiano continua a crescere nonostante la situazione geopolitica
Sono tempi duri per l’economia: le crisi geopolitiche in atto, le guerre e i dazi sembrano influire sulla crescita anche di settori che sembrano intoccabili (come quelli del lusso). Questo non sembra essere un problema, però, per il beauty italiano. Infatti, secondo l’indagine congiunturale del Centro Studi di Cosmetica Italia, il fatturato totale del settore cosmetico toccherà i 17,4 miliardi di euro a fine anno. Con un risultato del +5,1% rispetto al 2024 e in linea con la crescita media annua degli ultimi 10 anni. Mentre le esportazioni si confermano un forte traino e, con un valore stimato di 8,5 miliardi di euro (+7% rispetto al 2024), sono circa la metà delle vendite complessive. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Ha preso il via ieri la quarta edizione della Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, promossa da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di - facebook.com Vai su Facebook
