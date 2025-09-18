Il bando della Regione Alloggi popolari gli utenti progettano le migliorie

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025

A Ferrara gli inquilini degli alloggi popolari saranno protagonisti nella progettazione degli interventi di miglioramento degli spazi in cui vivono. Tutto questo grazie al percorso di partecipazione “Nel bello si vive meglio”, candidato a livello regionale da Acer Ferrara e risultato assegnatario di un finanziamento per le attività volte a dare nuova vitalità ai quartieri. Il piano – unico a livello provinciale ad essere risultato beneficiario di risorse – è finalizzato a progettare interventi per migliorare gli spazi comuni, rendendoli più fruibili, con un occhio di riguardo ad azioni orientate alla sostenibilità quali, ad esempio, la valorizzazione del verde e il recupero delle acque piovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

