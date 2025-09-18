Saverio Mosca ha 76 anni e da una vita intera porta avanti con passione il mestiere di ambulante. È stato lui, il 21 febbraio del 1981, a prendere in mano il banco che sarebbe poi diventato del "mago della porchetta toscana". Una tradizione che oggi prosegue grazie ai figli Giovanni, Rosy e Mary, che hanno raccolto l’eredità del padre e ogni settimana allestiscono il banco nei mercati e alle fiere di tutta Italia. Il martedì alle Cascine, ma anche allo stadio, a Montelupo, a Pontassieve e in tante altre piazze, il banco di Mosca è ormai un punto di riferimento per chi cerca il sapore autentico della porchetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il banco dal padre ai figli: "La merce ora costa tanto. Si fatica a guadagnare"