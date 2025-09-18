Il 97% delle reti tv è contro di me la loro licenza andrebbe revocata | la minaccia di Trump dopo la sospensione del talk show di Jimmy Kimmel  

Open.online | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito la sua posizione critica nei confronti delle reti televisive che considera ostili, minacciando la revoca delle licenze per quelle che afferma essere «contro di lui». In una recente dichiarazione, infatti, Trump ha sostenuto di aver letto che le reti televisive sono contrarie a lui nel 97% dei casi, nonostante abbia vinto facilmente negli swing states nel 2024, cioè gli “Stati indecisi”, quelli con nessun candidato o partito che goda di un sostegno storico tale da assicurare i punti dello Stato stesso nel collegio elettorale. «Mi danno solo cattiva stampa. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reti - licenza

Trump minaccia le reti tv: “Quasi tutte contro di me, la loro licenza andrebbe revocata”

Cerca Video su questo argomento: 97 Reti Tv 232