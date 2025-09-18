Il 97% delle reti tv è contro di me la loro licenza andrebbe revocata | la minaccia di Trump dopo la sospensione del talk show di Jimmy Kimmel
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito la sua posizione critica nei confronti delle reti televisive che considera ostili, minacciando la revoca delle licenze per quelle che afferma essere «contro di lui». In una recente dichiarazione, infatti, Trump ha sostenuto di aver letto che le reti televisive sono contrarie a lui nel 97% dei casi, nonostante abbia vinto facilmente negli swing states nel 2024, cioè gli “Stati indecisi”, quelli con nessun candidato o partito che goda di un sostegno storico tale da assicurare i punti dello Stato stesso nel collegio elettorale. «Mi danno solo cattiva stampa. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: reti - licenza
Trump minaccia le reti tv: “Quasi tutte contro di me, la loro licenza andrebbe revocata”
Il presidente Usa: le due reti non pagano la licenza di trasmissione - facebook.com Vai su Facebook
Trump minaccia la revoca delle licenze delle reti televisive che, a suo dire, sono "contro" di lui: "Ho letto da qualche parte che le reti sono al 97% contro di me...eppure ho vinto facilmente, tutti e 7 gli swing states. Mi danno solo cattiva stampa. Penso che forse l - X Vai su X