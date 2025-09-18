Il 36% di chi trasloca sceglie il piano terra crescono gli spostamenti nella stessa città

Un italiano su tre scappa dai piani alti: meno scale da affrontare, meno dipendenza dall’ascensore, maggiore comodità per chi ha esigenze di mobilità o cerca soluzioni più pratiche e anche più economiche. Abitare ai piani alti, inoltre, è più costoso: luce, sicurezza, silenzio e vista si pagano caro. Questo, infatti, è quanto emerge dai dati raccolti da ProntoPro, l'Osservatorio nazionale sui Traslochi: il 36% degli italiani che cambia casa decide di trasferirsi al pian terreno, mentre solo il 25% lascia un’abitazione situata allo stesso livello. L'obiettivo dell'analisi dell'ente è duplice: da un lato mappare le dinamiche del settore dei traslochi in Italia, dall'altro comprendere le motivazioni e i trend che guidano le scelte abitative degli italiani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

