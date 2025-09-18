Il 26 settembre torna la Pigiama Run del Lilt | Padova corre per i bambini malati di tumore
Padova si prepara a tingersi di solidarietà. Venerdì 26 settembre, al tramonto, scatterà la Pigiama Run: la corsa-camminata che da sette anni anima l’Italia e che a Padova vive la sua quarta edizione. Un evento che mescola sport, divertimento e vicinanza concreta ai piccoli pazienti oncologici e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: settembre - torna
Torna “Scoperte in Vigna”: il 13 e 14 settembre la 5? edizione nel cuore del Sannio
1 settembre.dopo 50 anni “Lo Squalo” torna al cinema a Firenze
La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani
Crescere attraverso il movimento: dal 22 settembre torna Giocasport 2025/26 a Fano e Senigallia. Dai 2 ai 10 anni, bambini e bambine saranno accompagnati in un percorso che unisce gioco, sport e formazione. Dal progetto Con-Tatto per i più piccoli, all - facebook.com Vai su Facebook
Cari amici, compagne, sostenitori, siamo entrati in una nuova fase cruciale della mia vicenda politica. Il 23 settembre, a Bruxelles, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo – dopo una lunga procedura segnata dalle continue pressioni dell’estre - X Vai su X
Il 26 settembre torna la Pigiama Run del Lilt: Padova corre per i bambini malati di tumore; A Padova torna la Pigiama Run, la corsa per i bambini malati di tumore; In pigiama per i bambini: Aosta corre il 26 settembre con LILT e il cuore batte più forte.
Pigiama Run: la solidarietà corre ad Alba e in oltre 40 città italiane - Venerdì 26 settembre parteciperanno alla manifestazione anche Cuneo, Verzuolo, Martignana e Rifreddo. Scrive targatocn.it
Pigiama Run a Genova 2025 per il Gaslini: percorso in centro e iscrizioni - Dopo il successo dello scorso anno la Pigiama Run torna a Genova e in contemporanea in più di 30 città italiane. Come scrive mentelocale.it