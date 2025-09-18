Il 19 settembre esce il nuovo album L’eleganza del mango di Gio Evan

Milano. Il 28 ottobre prende il via dal Teatro San Domenico di Crema il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan intitolato “L’affine del mondo”, lo spettacolo che racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani, mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni. «L’affine del mondo nasce dall’ascolto, nasce in contemplazione – ha sostenuto l’artista – Mi era arrivato il pensiero di parlare di inizio del mondo, perché ovviamente l’affine indica l’inizio, non c’entra niente con la fine del mondo, solo l’assonanza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

