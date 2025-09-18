Il 19 settembre esce il nuovo album L’eleganza del mango di Gio Evan

Laprimapagina.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano. Il 28 ottobre prende il via dal Teatro San Domenico di Crema il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan intitolato “L’affine del mondo”, lo spettacolo che racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani, mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni. «L’affine del mondo nasce dall’ascolto, nasce in contemplazione – ha sostenuto l’artista – Mi era arrivato il pensiero di parlare di inizio del mondo, perché ovviamente l’affine indica l’inizio, non c’entra niente con la fine del mondo, solo l’assonanza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

il 19 settembre esce il nuovo album l8217eleganza del mango di gio evan

© Laprimapagina.it - Il 19 settembre esce il nuovo album “L’eleganza del mango” di Gio Evan

In questa notizia si parla di: settembre - esce

The Zen Circus: il 26 settembre esce “Il Male”

Cat Stevens, il 5 settembre esce “On The Road To Findout: Greatest Hits”

L'11 settembre al via X Factor 2025: confermatissima Giorgia, entra Francesco Gabbani esce Manuel Agnelli. Tutte le novità

Kukla: Venerdì 19 settembre esce in digitale il nuovo album “Periferico [Sistema Nervoso]”; Il 19 settembre esce il nuovo album “L’eleganza del mango” di Gio Evan; FRAH QUINTALE: IL NUOVO SINGOLO LUNEDÌ BLU FUORI DOMANI 19 SETTEMBRE / SVELATA LA TRACKLIST DELL'ALBUM AMOR PROPRIO.

19 settembre esce nuovoIl 19 settembre esce il nuovo album “L’eleganza del mango” di Gio Evan - Venerdì 19 settembre, invece, esce “L’eleganza del mango”, il nuovo album del poliedrico artista Gio Evan, il nuovo romanzo musicale, un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della ... Da politicamentecorretto.com

19 settembre esce nuovoI ministri sabato 20 settembre live @Amsterdam Padova - Aurora Popolare, il nuovo album dei Ministri, esce domani venerdì 19 settembre 2025 e il giorno dopo, sabato 20 i ... Scrive padova24ore.it

Cerca Video su questo argomento: 19 Settembre Esce Nuovo