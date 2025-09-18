Ieri in Campania | bimbo si arrampica su davanzale salvato dai Carabinieri Maestro muore a scuola

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 17 settembre 2025. Avellino – Nei giorni scorsi, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno individuato e sottoposto a sequestro diverse piante di marijuana, abilmente occultate nei boschi del montorese e su un balcone risultato appartenere ad uno dei responsabili dell’illecita piantagione. ( LEGGI QUI ) Benevento – Sono giorni di gran fermento per gli attivisti del Movimento 5 Stelle nel Sannio, è atteso infatti un nuovo significativo evento, giovedì 25 settembre alle ore 12:00 ci sarà, nel cuore di Morcone e più precisamente in via Roma 85, l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Alto Tammaro, segnando una tappa importante nel radicamento e nella partecipazione politica del Movimento sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: bimbo si arrampica su davanzale, salvato dai Carabinieri. Maestro muore a scuola

Nella serata di ieri il Presidente Comitato Regionale Campania FIGC LND @_Zigarelli e il Consigliere federale e Vicepresidente Vicario Comitato Regionale Campania FIGC LND @GiulianaTambaro, sono intervenuti al corso Licenza D, augurando buon lavo - X Vai su X

