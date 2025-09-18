IDF | Hamas prepara blitz in Cisgiordania

4.10 Secondo fonti di sicurezza citate da media israeliani, Hamas ha schierato forze e risorse terroristiche per compiere attacchi nella Cisgiordania. In risposta a questa minaccia, l'esercito israeliano (IDF) ha intensificato le operazioni di arresto contro sospettati di attività terroristiche nella zona. Recenti incursioni hanno portato all'arresto di almeno 4 persone a Nablus, tra cui membri di Hamas.L'IDF ha annunciato l'eliminazione di oltre 20 miliziani di Hamas,tra cui alcuni coinvolti nella strage del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

