IDF | Hamas prepara blitz in Cisgiordania

4.10 Secondo fonti di sicurezza citate da media israeliani, Hamas ha schierato forze e risorse terroristiche per compiere attacchi nella Cisgiordania. In risposta a questa minaccia, l'esercito israeliano (IDF) ha intensificato le operazioni di arresto contro sospettati di attività terroristiche nella zona. Recenti incursioni hanno portato all'arresto di almeno 4 persone a Nablus, tra cui membri di Hamas.L'IDF ha annunciato l'eliminazione di oltre 20 miliziani di Hamas,tra cui alcuni coinvolti nella strage del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump convince Netanyahu ad accettare la tregua a Gaza e spinge Hamas a fare lo stesso. Ma Bibi non si dà per vinto e si prepara a chiedere l’ok a nuovi attacchi sull’Iran

Media,'Doha a Israele,Hamas prepara rapiti a possibile rilascio'

“Accordo possibile in due settimane”, Netanyahu non chiude alla pace a Gaza ma prende tempo. Intanto Hamas si prepara al rilascio degli ostaggi

"IL CAPO DI HAMAS OBBLIGA I SUOI UOMINI A RESTARE A GAZA CITY" Il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat scrive oggi che l'attuale comandante militare di Hamas, Izz al-Din Haddad, ha ordinato ai suoi uomini di rimanere a Gaza City e di prepararsi alla

"Israele e la nuova Intifada dalla Cisgiordania. Persa Gaza, Gerusalemme torna nel mirino" di @NirensteinF su @ilgiornale. "La strategia di Hamas, schiacciata nell'enclave: portare il terrore nel cuore della capitale usa gli stessi metodi . Ci sono stati tre anni, d

Guerra Israele, altra barca della Sumud Flotilla colpita da sospetto raid con drone; L’ex 007 Mancini: “Hamas prepara mini 7 ottobre contro l’Idf, vuole nuovi ostaggi. Dis? Tra Paragon e blitz nell’auto dell’ex compagno di Meloni va recuperata credibilità”; Presidente iraniano: Cessate il fuoco potrebbe influire su risposta a Israele - Il Wall Street Journal riporta fonti iraniane e arabe: Per attaccare Israele l'Iran userà armi più aggressive che mai.

L'Idf si prepara a entrare a Gaza City, obiettivo: distruzione totale di Hamas - L'Idf, l'esercito israeliano, sta piazzando le proprie truppe al confine con Gaza City per preparare quella che sarà l'ingresso dell'esercito israeliano dentro Gaza City. Come scrive ilgiornale.it

La risposta di Hamas: imboscate con razzi artigianali e bombe rubate. Per l’Idf fermarsi è un rischio - Sempre più difficili i contatti tra l'ala militare nella Striscia e gli esponenti in esilio ... Segnala msn.com