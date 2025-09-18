Iacchetti insiste ma Parenzo non perdona | Sproloquio delirio E a Scanzi che lo difende | Un chihuahua che si crede un dobermann
Il day after la rissa tv sembra arroventare ulteriormente una situazione già incandescente. Sì, perché dopo aver pesantemente insultato Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, dandogli dello “str***o pezzo di m***a” e minacciandolo addirittura di prenderlo “a pugni” al culmine di un confronto-bomba su Gaza e Israele, oggi Enzo Iacchetti rincara la dose confermando la validità e peso delle sue accuse. Iacchetti show, la seconda puntata sfiora i livelli del precedente. «Oggi su Instagram si parla solo di me.ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare Cartabianca stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all’ultima». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Iacchetti dopo lite con Mizrahi su Gaza insiste: “È bugiardo e ignorante, ripeterei ogni cosa”
Iacchetti insiste ma Parenzo non perdona: Sproloquio, delirio. E a Scanzi che lo difende: Un chihuahua che si crede un dobermann.