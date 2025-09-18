Il day after la rissa tv sembra arroventare ulteriormente una situazione già incandescente. Sì, perché dopo aver pesantemente insultato Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, dandogli dello “str***o pezzo di m***a” e minacciandolo addirittura di prenderlo “a pugni” al culmine di un confronto-bomba su Gaza e Israele, oggi Enzo Iacchetti rincara la dose confermando la validità e peso delle sue accuse. Iacchetti show, la seconda puntata sfiora i livelli del precedente. «Oggi su Instagram si parla solo di me.ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare Cartabianca stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all’ultima». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iacchetti insiste ma Parenzo non perdona: “Sproloquio, delirio”. E a Scanzi che lo difende: “Un chihuahua che si crede un dobermann”