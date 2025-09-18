I vicini del fotografo Rebuzzini | Presenza storica siamo scossi
(Adnkronos) – Una "persona molto serafica". Così viene descritto dai vicini Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico morto ieri a Milano in circostanze sospette. A trovarlo, già incosciente, è stato uno dei due figli, di 44 anni, nello studio di via Zuretti, con affaccio sul cortile interno dello stabile. Lì i condomini lo incrociavano spesso, seduto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: vicini - fotografo
Milonga di Benvenuto fatta www.tangoeswingamare.com Alberto Colombo Tango Dj e fotografo per l'occasione Marco Larosa cameriere extralusso e problem solver costante Uno partito e l'altro in partenza: voglio dedicare un particolare ringraziamento - facebook.com Vai su Facebook
I vicini del fotografo Rebuzzini: ''presenza storica, siamo scossi''; Fotografo Rebuzzini morto a Milano, ipotesi omicidio: segni compatibili con uno strangolamento; Maurizio Rebuzzini morto a Milano, i vicini: Persona tranquilla e riservata.
Milano, sospetto omicidio: la vittima è il fotografo Rebuzzini - ROMA È il fotografo Maurizio Rebuzzini, l’uomo di 74 anni deceduto nella serata di ieri dopo essere giunto in ospedale, al Fatebenefratelli. Riporta corrieredellacalabria.it
Maurizio Rebuzzini morto a Milano, i vicini: "Persona tranquilla e riservata" - (LaPresse) È il fotografo Maurizio Rebuzzini l'uomo di 74 anni deceduto nella serata di mercoledì a Milano, dopo essere giunto ... Scrive stream24.ilsole24ore.com