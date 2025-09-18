Firenze, 17 settembre 2025 – Ci sono ben tre toscani, dico tre, a sfidare Beppe Conte per la conquista della presidenza del M5S in una contesa online. I nomi degli sfidanti, 20, sono stati comunicati agli elettori e a Conte tremerà di sicuro la pochette. Anzitutto c’è Paolo Bati, da Prato, persona «dinamica, organizzata e corretta come descritto nel CV». Dice «M5S tutta la vita» a riprova della fedeltà maturata fin dal 2018, quando s’è iscritto al Movimento: «Avanti nonostante tutto e tutti». C’è poi Tommaso Romagnoli, di Borgo San Lorenzo, informatico, consigliere comunale dal dettagliatissimo curriculum di attivista a Cinque Stelle (che comprende anche un «appoggio esterno attività del comitato contro la centrale a Biomasse nel 2016»). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I tre toscani nella contesa online dei Cinque Stelle