I supereroi vivono a Roma? Le curiosità che trasformano la Capitale in un fumetto

18 set 2025

Roma è sicuramente la città della storia e dell’arte, ma tra le sue strade non vivono solo memorie di antichi romani, papi e imperatori. Nella Capitale si nascondono anche tracce di supereroi e curiosità che intrecciano il mondo dei fumetti con quello della vita quotidiana. Dai vicoli che hanno accolto le avventure di Catwoman alla Fiera di Roma che ogni anno, con il Romics, si trasforma in un vero multiverso nerd, fino agli artisti e alle ispirazioni che la città ha regalato al mondo del fumetto, Roma custodisce segreti supereroici pronti a sorprendere chi sa guardarli con gli occhi di un lettore di comics. 🔗 Leggi su Funweek.it

