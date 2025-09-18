I rifiuti raccolti in via Narbone e in via Pavia sono stati lasciati dalla Rap sul marciapiedi

Dopo la pulizia di via Narbone e di via Pavia, i rifiuti raccolti sono stati lasciati dalla Rap in sacchi verdi sul marciapiedi da lunedì mattina. I residenti di Narbone e quelli di via Pavia che non fanno la differenziata sono facilmente identificabili, visto che lanciano l'immondizia durante il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'incrocio tra le vie Pavia e Alessio Narbone trasformato in discarica - Buongiorno, questo è un problema sotto gli occhi di tutti in una zona centrale della città dove vige la raccolta differenziata dal 2018. Lo riporta palermotoday.it