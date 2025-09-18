I presidenti del Senato degli ultimi 20 anni presentano il Codice Parlamentare

Ignazio La Russa, Maria Elisabetta Casellati, Piero Grasso, Renato Schifano, ossia i presidenti del Senato degli ultimi vent'anni, e l'ex presidente della Camera e oggi senatore Pierferdinando Casini, hanno presentato il volume "Codice Parlamentare", scritto dal segretario generale di Palazzo Madama, Federico Toniato. Il volume raccoglie tutte le norme che riguardano il Parlamento italiano, compresa la giurisprudenza domestica e le decisioni delle Giunte per il Regolamento di Senato e Camera. Il video. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I presidenti del Senato degli ultimi 20 anni presentano il Codice Parlamentare

In questa notizia si parla di: presidenti - senato

“Non chiediamo clemenza, chiediamo giustizia”: da Rebibbia l’appello di Gianni Alemanno e Fabio Falbo ai Presidenti di Senato e Camera

Nella #SaladellaCostituzione, il Presidente @Ignazio_LaRussa con i Presidenti emeriti @Min_Casellati, @PietroGrasso, #MarcelloPera e @Pierferdinando Casini e il Segretario Generale del #Senato Toniato curatore del #CodiceParlamentare presentato og - X Vai su X

Grazie al presidente del Senato, Ignazio La Russa, per aver presentato alla stampa il mio libro sul Piano Mattei: non potevamo che partire dal Senato della Repubblica, teatro della prima grande conferenza Italia-Africa, che ha aperto la strada a questa piccola - facebook.com Vai su Facebook

I PRESIDENTE DEL SENATO DEGLI ULTIMI 20 ANNI PRESENTANO IL CODICE PARLAMENTARE; Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo, il Presidente Meloni al Senato; Mattarella ha promulgato la legge in favore delle vittime di eventi dannosi e ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio.

In Giappone i partiti di governo hanno perso la maggioranza al Senato - I partiti che sostengono la coalizione di governo in Giappone hanno perso la maggioranza al Senato, dopo le elezioni che si sono svolte domenica per rinnovare parte della camera alta del parlamento. Da ilpost.it