I portatori della Vara ringraziano Reggio e suggeriscono | Restiamo uniti ora e sempre!

"Gratitudine e consolazione: ecco i due sentimenti che albergano in cuor nostro, all’indomani dei festeggiamenti mariani settembrini e di giornate alquanto. impegnative. Vogliamo abbracciare il nostro arcivescovo Fortunato e l’intera arcidiocesi, il sindaco Giuseppe Falcomatà e le forze politiche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: portatori - vara

Cerimonia al Gom, l'associazione Portatori della Vara dona dieci carrozzine al pronto soccorso

Dalla cena solidale alle carrozzine donate al Gom: le iniziative dei portatori della Vara

L'incidente della Vara fa discutere, i Portatori: "Adottate tutte le cautele prescritte, nessun danno"

ReggioTV. . Piccolo intoppo per la Vara che durante la manovra è rimasta incastrata tra i fili della luce dei lampioni. Grazie al tempestivo intervento dei portatori, la Vara ha ripreso il cammino. L'applauso dei fedeli. #ReggioTv #news - facebook.com Vai su Facebook

Reggio difende la sua identità: la politica unita a sostegno dei Portatori della Vara Leggi l'articolo completo: https://avveniredicalabria.it/reggio-difende-la-sua-identita-la-politica-unita-a-sostegno-dei-portatori-della-vara/… #ReggioCalabria #Identità #Tradi - X Vai su X

I portatori della Vara ringraziano Reggio e suggeriscono: Restiamo uniti, ora, e sempre!; Sulle spalle la fede di un popolo. I portatori della Vara, giganti della devozione; REGGIO – Presentati gli eventi per i 25 anni dell’Associazione dei Portatori della Vara.

Reggio Calabria, i Portatori della Vara della Madonna della Consolazione: “restiamo uniti, non è la prima volta che diveniamo oggetto d’attacco” - Vogliamo abbracciare il nostro ... Come scrive strettoweb.com

Incidente durante la “volata” della Vara. A Reggio è polemica: «Spettacolo osceno». «Insulti inaccettabili» - Durante la "volata" il quadro della Madonna della Consolazione si è inclinato facendo temere per la sicurezza della struttura. Segnala corrieredellacalabria.it