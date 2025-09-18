I pericoli di una tv americana che non vuole infastidire Trump
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Trump ingaggia i media con l’abituale prepotenza, fa licenziare conduttori, polemisti, comici, persone con talento che divertono e creano dibattito pubblico e che, soprattutto, sanno criticare il potere e lo hanno sempre fatto. È in grado, come presidente e come personaggio debordante, di invadere lo spazio degli editori privati, senza riguardo alla proprietà e all’indipendenza, come se tutto fosse cosa dello stato, anzi, della presidenza. Il mondo privato resta attonito e, perlopiù, esegue. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Incuria e pericoli per la salute al Progetto CASE di Tempera. I residenti sollecitano il Comune a garantire sicurezza e dignità abitativa. #INCURIA #progettocasetempera - facebook.com Vai su Facebook
La mala fede dell'industria dell'auto: automobili e suv più alti e squadrati negli Usa creano più pericoli e uccidono più pedoni https://benzinazero.wordpress.com/2025/08/09/la-mala-fede-dellindustria-dellauto-automobili-e-suv-piu-alti-e-squadrati-negli-usa-cre - X Vai su X
Guerra Isarele-Iran, Usa: Distrutto programma nucleare. Netanyahu: Ora accordi di pace; Trump: Concessioni a Putin non saranno una ricompensa. Lo zar: Da lui sforzi sinceri per la pace - Un primo aereo con lo staff del Cremlino è atterrato ad Anchorage per il vertice di oggi; Attacco Usa all’Iran, ecco cosa rischia l’Italia. Militari riposizionati per evitare danni collaterali.
I pericoli di una tv americana che non vuole infastidire Trump