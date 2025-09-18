Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Trump ingaggia i media con l’abituale prepotenza, fa licenziare conduttori, polemisti, comici, persone con talento che divertono e creano dibattito pubblico e che, soprattutto, sanno criticare il potere e lo hanno sempre fatto. È in grado, come presidente e come personaggio debordante, di invadere lo spazio degli editori privati, senza riguardo alla proprietà e all’indipendenza, come se tutto fosse cosa dello stato, anzi, della presidenza. Il mondo privato resta attonito e, perlopiù, esegue. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I pericoli di una tv americana che non vuole infastidire Trump