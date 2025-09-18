I nuovi occhiali con uno schermo proiettato sulla lente | Zuckerberg svela i Meta Ray-Ban Display

I nuovi Meta Ray-Ban Display hanno un piccolo schermo proiettato nella parte in basso di una lente. Sembrano l'evoluzione dei Google Glass, il proggetto lanciato nel 2013 per portare dei minipc indossabili. I primi back sono buoni. Lo schermo si vede anche alla luce del Sole e si regola con un bracciale che rileva i gesti delle mani. 🔗 Leggi su Fanpage.it