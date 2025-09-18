I nuovi occhiali con uno schermo proiettato sulla lente | Zuckerberg svela i Meta Ray-Ban Display
I nuovi Meta Ray-Ban Display hanno un piccolo schermo proiettato nella parte in basso di una lente. Sembrano l'evoluzione dei Google Glass, il proggetto lanciato nel 2013 per portare dei minipc indossabili. I primi back sono buoni. Lo schermo si vede anche alla luce del Sole e si regola con un bracciale che rileva i gesti delle mani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: nuovi - occhiali
Meta entra in Essilux con quota da 3 miliardi dopo nuovi occhiali con AI
A settembre arrivano Hypernova, i nuovi occhiali smart di Meta
Meta, il video trapelato svela i nuovi occhiali Ray-Ban con display e il braccialetto di controllo
Meta svela accidentalmente i suoi nuovi occhiali smart AI: Hypernova e Oakley Sphaera - X Vai su X
In attesa del Meta Connect 2025, l'azienda con a capo Mark Zuckerberg ha accidentalmente svelato i suoi nuovi modelli di occhiali smart AI. - facebook.com Vai su Facebook
I nuovi occhiali con uno schermo proiettato sulla lente: Zuckerberg svela i Meta Ray-Ban Display; AirVision, non smart glasses ma monitor indossabili: i nuovi occhiali di Asus che proiettano fino a 8 schermi; Halo, gli occhiali con AI che non ti faranno più dimenticare nulla.
Meta-EssiLux, ecco i nuovi occhiali basati sull’intelligenza artificiale - Meta ha presentato i suoi nuovi ’smart glasses’, occhiali basati sull’intelligenza artificiale che includono un piccolo display e possono essere controllati tramite un braccialetto neurale che ... ilsole24ore.com scrive
Meta spoilera per errore i suoi nuovi occhiali Ray-Ban AI. Ecco come saranno - Un nuovo video mostra per errore gli occhiali intelligenti Meta targati Ray- Da money.it