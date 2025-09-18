I Nomadi sono tornati Dalle live al Dal Verme un album che è già mitico Carletti | Che potenza il profumo del palco

Milano – Metti una sera, tra amici, al Dal Verme. Che sarà scrigno per il primo album dal vivo dei Nomadi da dieci anni a questa parte. Un viaggio nella storia del “gruppo più longevo al mondo dopo i Rolling Stones” in cui, a sentire il tastierista Beppe Carletti, c’è tutto: dalla scoperta della “straordinaria voce” di Augusto Daolio in un bar di Mantova nell’ormai lontanissimo ’63 ai primi successi, dall’ascesa alla caduta, all’oblio, alla risalita (grazie anche a Fiorello e alla sua riscoperta di “Io vagabondo” ), alla malattia dell’amico, ai toccanti ultimi mesi assieme, al coraggio di ripartire da solo nella certezza che “Ago” avrebbe continuato a guidarlo dall’alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Nomadi sono tornati. Dalle live al Dal Verme un album che è già mitico. Carletti: “Che potenza il profumo del palco”

