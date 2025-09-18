i mondi perduti diventano mostra di foto

"I Mondi Perduti" della Valbisenzio diventano una mostra fotografica, che aprirà i battenti domani, al circolo La Spola D’Oro de La Briglia, in via Fattori a Vaiano. Ad organizzarla, l’associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio, che da qualche anno porta i camminatori a scoprire gli angoli meno noti del territorio, con cicli di escursioni intitolate, appunto, "I Mondi Perduti". Gli scatti sono della verniotta Maria Filomena Vulcano (nella foto) – già autrice di un volume fotografico sull’alluvione del 2023 – che ha immortalato con l’obiettivo i particolari più espressivi di varie: il borgo fantasma di Parmigno, le fattorie di Gricigliana e Codilupo, il mulino "Del Rosso" di Cantagallo, una fabbrica abbandonata di Vernio dove la natura si sta riprendendo il suo spazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

