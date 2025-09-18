I miei giorni da Papa Uscito il libro-intervista di Leone XIV

Tv2000.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima intervista del pontificato di Leone XIV: dal conflitto in Medioriente all’esperienza di missionario in Perù e negli Stati Uniti, guardando alle grandi sfide della Chiesa che lo attendono. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

