I Meta Ray-ban Display sono I primi occhiali smart di Meta con display integrato

18 set 2025

Nuova pietra miliare verso la costruzione del metaverso di Meta: gli occhiali smart ora hanno anche un display integrato in una delle due lenti e si controllano con il braccialetto che legge gli impulsi elettrici dei muscoli. 🔗 Leggi su Dday.it

