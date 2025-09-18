I mercati ambulanti si svuotano Alle Cascine boom di posti liberi | È diventato troppo grande

A Firenze i mercati rionali, per decenni cuore della socialità e del commercio di prossimità, si trovano oggi a fare i conti con una crisi strutturale. La pandemia ha solo accelerato un processo già in corso da almeno quindici anni: calo della clientela, difficoltà di ricambio generazionale e progressivo svuotamento delle postazioni. Nei mercati di quartiere, secondo l’ultimo monitoraggio 2025 di Anva Confesercenti Firenze, i banchi vuoti oscillano tra il 15% e il 30%, con una situazione particolarmente rilevante al mercato delle Cascine. Il quadro è confermato anche dai dati dell’ufficio studi della Camera di commercio, che fotografano un lento ma costante declino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

