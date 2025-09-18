I Massive Attack vogliono rimuovere la loro musica da Spotify
I Massive Attack hanno annunciato che rimuoveranno la loro musica da Spotify in protesta contro gli investimenti di Daniel Ek, amministratore delegato della piattaforma, nel settore militare. A giugno, tramite il fondo Prima Materia, Ek aveva destinato circa 600-700 milioni di euro alla startup tedesca Helsing, specializzata nello sviluppo di droni e software di intelligenza artificiale per operazioni belliche. In un post su Instagram, la band britannica ha spiegato che «il denaro guadagnato con fatica dai fan e il lavoro creativo dei musicisti non può finanziare tecnologie letali e distopiche». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: massive - attack
La musica e il genocidio: l’associazione per la Palestina di Massive Attack, Brian Eno, Fontaines D.C. e Kneecap
Riconoscimento facciale attivato all’improvviso durante il concerto: l’esperimento dei Massive Attack
I Massive Attack hanno detto che rimuoveranno la loro musica da Spotify - X Vai su X
L'abbiamo seguita parecchio, quest'anno, la saga attorno al cambio di direzione (...e di rotta?) del TOdays festival a Torino voluta dal Comune. E i Massive Attack che chiudono il tutto riprendendo esplicitamente Gigi D'Agostino e Avicii sono, per certi versi, una - facebook.com Vai su Facebook
I Massive Attack vogliono rimuovere il loro catalogo da Spotify; Anche i Massive Attack vogliono ritirare la loro musica da Spotify; Gli articoli più recenti.
I Massive Attack vogliono rimuovere il loro catalogo da Spotify - Anche i Massive Attack hanno scelto di ritirare la loro musica da Spotify, in segno di protesta contro l’amministratore delegato Daniel Ek. Riporta rockol.it
I Massive Attack hanno chiesto di rimuovere la musica del gruppo da tutte le piattaforme di streaming in Israele - La band aderisce all’iniziativa “No Music for Genocide” e traccia un parallelo col Sudafrica dell’apartheid. Secondo rollingstone.it