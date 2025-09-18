I Massive Attack vogliono rimuovere la loro musica da Spotify

I Massive Attack hanno annunciato che rimuoveranno la loro musica da Spotify in protesta contro gli investimenti di Daniel Ek, amministratore delegato della piattaforma, nel settore militare. A giugno, tramite il fondo Prima Materia, Ek aveva destinato circa 600-700 milioni di euro alla startup tedesca Helsing, specializzata nello sviluppo di droni e software di intelligenza artificiale per operazioni belliche. In un post su Instagram, la band britannica ha spiegato che «il denaro guadagnato con fatica dai fan e il lavoro creativo dei musicisti non può finanziare tecnologie letali e distopiche». 🔗 Leggi su Lettera43.it

